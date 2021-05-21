Gaziantep FK, Shakhtar Donetsk alt yapısında yetişen Ukraynalı genç yıldız adayı Vladyslav Kobylianskyi ile beş yıllık anlaşmaya vardığını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon alt yapıda antrenmanlara çıkan ve gösterdiği performansla dikkat çeken Vladyslav Kobylianskyi, Başkan Vekili Cevdet Akınal ile yönetim kurulu üyesi Cihan Koçer ve Alt Yapı Koordinatörü İsmail Acar’ın da katılımıyla profesyonel sözleşmeye imza attı.

Vladyslav Kobylianskyi Kimdir?

2 Ocak 2002 yılında Ukrayna’nın Donetsk şehrinde dünyaya gelen Vlad, futbola Ukrayna Ligi’nin köklü takımlarından Shakhtar Donetsk’de başladı. 2018 yılında profesyonel sözleşmeye imza atan genç yıldız adayı, Shakhtar Donetsk U-19 takımıyla 5 kez de UEFA Gençlik Şampiyonlar Ligi’nde de forma giydi. Ukranya U-17 Milli Takımının da formasını 6 kez terleten genç futbolcu, merkez orta saha mevkisinde forma giyiyor. Geçtiğimiz sezon boyunca alt yapı takımımızda forma giyen genç futbolcu, kulübümüzde gösterdiği performansla profesyonel sözleşme imzaladı. Özellikle sol ayağını oldukça etkili kullanabilen Vlad, ülkesinin de en çok gelecek vadeden futbolcuları arasında gösteriliyor.

AKINAL; “POTANSİYELİ YÜKSEK BİR OYUNCUYU ARAMIZA KATTIK”

Gaziantep Futbol Kulübü Başkan Vekili Cevdet Akınal, imza töreninde yaptığı açıklamada gelecek vadeden bir futbolcuyu aralarına kattıklarını belirterek, “Kulübümüzün sadece bugününü değil geleceğini de emin ellere alabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyor. Yapacağımız saha dışı işler kadar profesyonel futbol takımımızın da potansiyeli yüksek bir takım olmasını amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, Ukrayna Genç Milli Takımlarında da forma giymiş olan, genç kardeşimiz Vlad ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. Yaklaşık altı aydır alt yapımızda çalışmalarına devam ediyor ve gelen raporlar neticesinde profesyonel sözleşme imzalama kararı aldık. Kendisinden beklentilerimiz çok yüksek, çünkü potansiyelinin ne olduğunu bizler biliyoruz. İnşallah kendisi göstereceği performansla kısa süre içerisinde formamızı giymeyi başarıp, kısa süre içerisinde adından söz ettirmeye başlayacaktır. Bu transferimizin şehrimizi ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum. Gaziantep şehri için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” diyerek sözlerini noktaladı.

KOÇER; “TRANSFERDEN ÖNCE DETAYLI RAPORLAR ALINDI”

Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Koçer de yaptığı açıklamada, genç futbolcuların takım içerisinde bulunmasından dolayı heyecan duyduklarını ifade ederek, “Günümüz futbolunda genç isimlerin doğru bir stratejiyle kulüplere ne gibi değerler katabileceğinin farkındayız. Bu doğrultuda Shakhtar Donestk gibi önemli bir kulüpte alt yapısını tamamlamış ve genç yaşına rağmen adından söz ettirmeyi başaran Vlad’ı aramıza katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kendisini yurt dışından da birçok kulüp istiyordu. Yaklaşık altı ay boyunca alt yapımızda forma giydi ve hem bizler kendisini yakından takip ettik, alt yapı hocalarımızın verdiği raporlarla resmi sözleşme imzalama kararı aldık. Önümüzdeki süreçte adından sık sık söz ettirecek bir futbolcu olacağı konusunda kendisine güveniyoruz. Bu imza bizleri gelecek yıllar adına da heyecanlandırıyor. Yeni sezonda da başarılara koşacak bir takım yaratmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.