Gaziantep FK, Süper Lig 'in 6. haftasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Geçtiğimiz hafta ilk mağlubiyetini Galatasaray karşısında alan ve 10 puanla 5. basamakta bulunan Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep, evinde kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyor. 1 puanla 18. sırada yer alan ve 4 maçtır kaybeden Recep Uçar'lı Ümraniye ise ilk galibiyetini zorlu deplasmanda almaya çalışacak.

Gaziantep FK-Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak Gaziantep FK-Ümraniyespor maçını Ümit Öztürk yönetecek. 11 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 4'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Gaziantep FK-Ümraniyespor muhtemel 11'ler:

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Jevtovic, Abdulkadir, Sagal, Mustafa, Maxim, Figueiredo

Ümraniyespor: Serkan, Santos, Sackey, Glumac, Kartal, Oğuz, Serkan, Lenjani, Onur, Gheorghe, Umut