Gaziantep FK, Trabzonspor maçına hazır

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 4. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu. Antrenmanı kulüp yönetim kurulu üyesi Cevdet Akınal da takip etti.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.







