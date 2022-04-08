Gaziantep FK - Trabzonspor maçı öncesi son durum

Küme düşme potasıyla arasında 11 puan fark olan Gaziantep FK, Trabzonspor ’u devirip iyice rahatlamak istiyor. Güneydoğu ekibinde en önemli eksik; Djilobodji. Kırmızı-Siyahlı takımın yıldız stoperi, kart cezası nedeniyle bugün oynamayacak. Mendyl, Merkel ve Börven’in de sakatlık problemi var. Taraflar arasında sezonun ilk yarısında Trabzon’da oynanan maçı, Bordo Mavililer 3-0’lık skorla kazanmıştı.

Trabzonspor'da son dakika

Bordo-Mavililer’de kart cezaları nedeniyle Siopis, Bakasetas ve Djaniny forma giyemeyecek. Peres ise döndü. Teknik direktör Abdullah Avcı, orta sahada mecburi rotasyona gidecek. Beşiktaş maçında 5dakika oynayan Marek Hamsik’in yaklaşık 3 ay sonra 11’de başlaması bekleniyor. Dorukhan da merkeze geçecek. Beşiktaş’a gol atan Cornelius, Fırtına’nın yine en önemli hücum silahı olacak.

Sınırda 2 yıldız var

Trabzonspor’da iki yıldız, ceza sınırında. Nwakaeme ile Denswil, kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta Akyazı’da oynanacak Karagümrük mücadelesini kaçıracaklar. Bordo-Mavili takımın teknik heyeti, her iki oyuncuyu da dikkatli olmaları konusunda uyardı. Beşiktaş maçında, sınırdaki isimlerden Siopis, Bakasetas ve Djaniny cezalı duruma düşmüşlerdi.

Usta ile çırak karşı karşıya

Abdullah Avcı, eski yardımcısı Erol Bulut ile 8. kez karşı karşıya gelecek. Gaziantep Kalyon Stadı’nda yarın saat 20.30’da başlayacak mücadele, usta ile çırağın taktik savaşına sahne olacak. Daha önceki 7 maçta Avcı 5, Bulut ise 1 galibiyet alırken, 1 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Abdullah hoca, Trabzonspor’un başında Gaziantep’e rakip olduğu 2 maçı da kazandı.

Erol Bulut'un takımı evinde farklı

Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK, bu sezon 40 puanın 34’ünü evinde topladı. İç saha performansları dikkate alındığında Kırmızı-Siyahlı takım, ligin en başarılı 3. ekibi konumunda. Zirvede 38 puanla Trabzonspor yer alıyor, Konyaspor ise taraftarı önünde çıktığı 16 maçta 37 puan elde etti. Evinde çıktığı 15 karşılaşmada sadece 1 kez yenilen Gaziantep FK, 10 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.