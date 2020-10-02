Trabzonspor Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak. Bordo-Mavili takımın Teknik Direktörü Eddie Newton, Gaziantep FK karşısında bu sezon ilk deplasman galibiyetini almak istiyor. Bordo-mavililer, ligde bu sezon oynadığı 3 maçta 1’er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet elde ederken 4 puan topladı. Rakibi Gaziantep FK ise 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 2 puan topladı. Gaziantep FK ise Trabzonspor karşısında bu sezonki ilk galibiyetini almak istiyor.

Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kalyon Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Gaziantep FK - Trabzonspor muhtemel 11'ler...

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Jefferson, Maxim, Kenan, Muhammet, Andre

Trabzonspor: Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar, Marlon, Flavio, Baker, A. Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Afobe

Ligin geride kalan haftalarında henüz galibiyetle tanışamayan ve 2 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, Trabzonspor’a karşı üstünlük kurarak kötü gidişe son vermek istiyor. Gaziantep FK’de, Trabzonspor maçı öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Gaziantep FK evinde yenilmiyor

Gaziantep ekibi, sahasında gösterdiği performansla taraftarını sevindirirken rakiplerine de geçit vermiyor. Kırmızı-siyahlılar, iç sahada son olarak geçen sezonun 18. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı maçta mağlup olmuştu. Fenerbahçe mağlubiyetinden sonra ligde iç sahada 8 maça çıkan Gaziantep FK, bu maçlarda 3 kez galip geldi, 5 kez de berabere kaldı.

Süper Lig’de 3. kez

2019-2020 sezonundan itibaren tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele etmeye başlayan Gaziantep FK, Trabzonspor ile 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan iki müsabakada ise Trabzonspor sahasında rakibini 4-1 , deplasmanda ise 1-1 berabere kaldı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 5 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.

Hedef deplasmanda sezonun ilk galibiyeti almak

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Gaziantep FK karşısında deplasmanda sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Rakibini yenerek bu sezon ilk dış saha galibiyetine ulaşmak için mücadele edecek olan bordo-mavililer bütün hesaplarını 3 puan üzerine yaptı.

Bu sezon deplasmanda oynadığı ilk maçta Denizlispor ile 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, Gaziantep deplasmanında galibiyetle ayrılarak zirveye doğru tırmanışa geçmeyi hedefliyor. Bordo-mavili takıma yeni oyun anlayışını ve sistemini empoze etmek isteyen İngiliz teknik adam, iç sahada Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından Gaziantep FK deplasmanında galip gelerek iki de iki yapmanın planlarını yapıyor.

Newton bazı oyuncularını risk etmek istemiyor

Uzun süreli sakatlığı bulunan Trondsen’in yanı sıra sol üst adalesinde zorlanma olan Uğurcan Çakır, sağ kasığında ağrısı bulunan Abdulkadir Parmak ve bağırsak enfeksiyonu geçiren Diabate, bu hafta yapılan iki antrenmanı kaçırdı. Bu oyuncuların durumların maç saatinde netlik kazanacak. Ekuban, Kamil Ahmet Çörekçi ve Pereira takımla birlikte çalışmalarda yer aldı. Bu 3 oyuncunun oynamalarına bir engel bulunmadığı belirtilirken son kararı ise Newton verecek.