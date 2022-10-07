Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: Güvenimizi geri kazandık

Spor Toto Süper Lig 'in 9'uncu haftasında Gaziantep FK sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Kırmızı-Siyahlılar'ın teknik direktörü Erol Bulut düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in en iyi takımlarından birine karşı oynadıklarını söyleyen Erol Bulut, hedeflerinin 3 puan olduğunu ancak her iki takımında 1 puan ile yetinmek zorunda kaldığını ifade etti.

Zaman zaman temposu iyi olan bir oyun olduğunu kaydeden başarılı hoca, "Ligin en iyi takımlarından birine karşı oyun oynadık. Kaliteli oyuculara sahip bir takımdı. Tabi ki hedefimiz 3 puandı ama 1 puan aldık. Birkaç pozisyona girdik goller de bulabilirdik ama olmadı. Zaman zaman temposu iyi olan bir oyun oldu. Her iki takım 1 puanla yetinmek zorunda kaldı. Bizim için bugün oynadığımız maç güvenimizi geri kazanma maçıydı, onu başardığımızı düşünüyorum. Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. Son 4 hafta bizim için iyi geçmedi. İyi oynamamıza rağmen kaybettiğimiz maçlar oldu. Dediğim gibi özgüven açısından bu maç önemliydi. Onun dışında 7-8 haftadır deplasmanda oynuyoruz. Sürekli şehir dışında oynamak futbolcuları psikolojik olara rahatsız etti. Tabi sahanızda oynadığımız maç taraftarla beraber olunca farklı oluyor. Topla oyunda kendimizi daha da geliştirmemiz lazım. Adana Demirspor maçına iyi hazırlandık. Pas trafiğine fazla sokmamaya çalıştık. Sezon başında orta sahaya birkaç transfer yapmak için girişimlerimiz olmuştu ama ekonomik durumlardan dolayı gerçekleştiremedik" dedi.



