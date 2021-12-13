Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: 4-5 de atabilirdik

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe 'yi gol düellosu şeklinde geçen maçta 3-2 deviren Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut son düdüğün ardından oldukça mutluydu. Başarılı hoca galibiyeti hak ettiklerini belirterek, "Maça iyi başladık ama golden sonra takımım yaslandı. Bu istemediğim bir durumdu. Doğal olarak baskı yedik. Sonra golü de yedik. Öyle oynamak istemedik ama bazen doğal olarak oluyor. İkinci yarı daha iyi oynadık. Kalemizden biraz daha uzak, baskılı oynamaya çalıştık. Fenerbahçe'ye iyi karşılık vermek önemliydi" dedi.

Bitiricilik konusunda daha iyi olabileceklerini dile getiren tecrübeli hoca, "Pozisyonları iyi değerlendirdik ama net pozisyonları da kaçırdık. Bu maç 4-5 de olabilirdi. Mücadele ve isteklerinden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Haftalardır özellikle Trabzonspor maçından başlayarak değerlendiremediğimiz pozisyonlar var. Onları daha iyi yapmalıyız. Bu galibiyetin daha büyük değeri olurdu, geçen hafta Göztepe karşısında 1 puan alsaydık. Bazen iyi oynasanız da puan alamıyorsunuz. Ama bugün performanstan memnunum" ifadelerini kullandı.

Deplasmanda sadece 1 puan almalarını da değerlendiren Erol Bulut, "Bu zamana kadar dış sahada iyi oynadık ama sonuç elde edemedik. İnşallah onun da zamanı gelecek ve umarım önümüzdeki hafta olacak. Deplasman fobisi olabilir bu. Evimizde daha iyiyiz. Deplasmanda pozisyonları değerlendiremiyoruz. Göztepe karşısında geçen hafta 2-0 içeri girdik, çok enerji sarf ettik 2-1 oldu ama sonrasında direkler var, çizgiden dönenler var. İşte o pozsiyona gelmeyeceksin, geriye düşmeyeceksin" yorumunu yaptı.



