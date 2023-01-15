Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: 1.5 yıldır maaş alamıyorum!

Süper Lig 'in 18. haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe 'ye 2-1 kaybetti. 8'de Enner Valencia'nın golüyle geri düşen Kırmızı-Siyahlılar, 55'te Stelios Kitsiou'nun sayısıyla eşitliği yakaladı. Ancak 70'de Gaziantep FK'lı Angelo Sagal'ın kırmızı kartı sonrası dengeler değişti, 90+2'de Valencia bir kez daha sahneye çıkarak Kanarya'ya 2-1'lik galibiyeti getirdi.

'11 puan son dakikalara gitti'

Son düdükle üzüntüsü yüzünden okunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "70. dakikada kadar iyi oynayan Gaziantep var, önde olması gereken Gaziantep var. Pozisyonları değerlendiremedik. Kırmızıdan sonra maç bizim için bitti. Fenerbahçe'nin üstüne gidemedik. Fenerbahçe maçından puan almamız lazımdı. 11 puan son dakikalara gitti" dedi.

'Tek başımıza götürüyoruz'

Geçtiğimiz günlerde Başkan Cevdat Akınal ve yönetminin istifasına tepki gösteren Bulut, "Gol atmada sıkıntı var. Elimizde tek bir forvet var. Kanat oyuncularımız yeterli değil, bakalım ne olacak! Yeni yönetim gelecek, ne olacak? Ben de bilmiyorum ne olacağını. Başkan yok, yönetim yok! Kimle muhatap olacağımızı bilmiyoruz. Tek başımıza götürüyoruz. Transfer yapmamız gerekiyor. Futbolcular alacaklarını alamıyor. Ben 1,5 yıldır maaş alamıyorum ama hiçbir zaman takımımı şikayet etmedim. Futbolcular tüm bu olumsuzlukları sahaya yansıtmadı. Bugün iyi mücadele ettiler. En az 4-5 tane futbolcuyu transfer etmemiz gerekiyor. Özellikle hücumda oyuncu gerekiyor" ifadelerini kullandı.