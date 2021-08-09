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Gaziantep FK, Steven Caulker'ın peşinde

Stoper arayışlarını sürdüren Kırmızı-Siyahlılar, Vitor Pereira'nın planları arasında yer almayan Steven Caulker için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 11:09 Son Güncelleme:
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Gaziantep FK, Steven Caulker'ın peşinde

Son olarak Fenerbahçe 'nin başında yer alan Erol Bulut'a takımı emanet eden Gaziantep FK iddialı ve güçlü bir kadro kurmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Bulut'la birlikte hareket eden Kırmızı-Siyahlı yönetim, verilen raporlar doğrultusunda Steven Caulker'ın peşine düştü. 1 ay evvel Fenerbahçe'ye imza atan İngiliz stoper için Sarı Lacivertliler'in yeni hocası Vitor Pereira olumsuz rapor vermişti.

Sadık hamlesi gelebilir

Bunun üzerine devreye giren Gaziantep, Pereira'nın gelecek planlarında yer almayan 29 yaşındaki oyuncu için Kanarya'ya teklifini iletti. Henüz bir yanıt gelmezken, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sadık Çiftpınar için de Kırmızı-Siyahlılar'ın ilgisinin olduğu ve önümüzdeki hafta konuyla alakalı bir gelişme olabileceği kaydedildi.

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