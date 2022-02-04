Gaziantep FK - Sivasspor rekabetinde 6. randevu

Gaziantep FK ile Sivasspor , Spor Toto Süper Lig ’in 24. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 6. defa karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 5 maçın 2’sinden Sivasspor, 1’inden de Gaziantep galibiyetle ayrılırken, 2 maçta beraberlikle sona erdi. Sivasspor ile Gaziantep arasında oynanan karşılaşmalarda taraflar 14 kez gol sevinci yaşadı. Sivasspor 5 maçta rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde ise 8 gol gördü.

Sivasspor ve Gaziantep son olarak bu sezonun ilk yarısında karşılaşmış, maç 1-1 beraberlikle sona ermişti.

Sivasspor ile Gaziantep FK arasında Süper Lig’de yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

2019-2020 Sezonu

Sivasspor-Gaziantep FK: 1-1

Gaziantep FK-Sivasspor: 5-1

2020-2021 Sezonu

Sivasspor-Gaziantep FK: 2-1

Gaziantep FK-Sivasspor: 0-1

2021-2022 Sezonu

Sivasspor-Gaziantep FK: 1-1