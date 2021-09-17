Gaziantep FK, Sivasspor maçına hazır

Gaziantep FK, Süper Lig ’in 5. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre tesislerde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve 5’e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi. Bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep, Sivas’a gidip kampa girecek ve maç saatini bekleyecek.

Demir Grup Sivasspor-Gaziantep maçı, yarın Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak.