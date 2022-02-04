Gaziantep FK - Sivasspor maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Gaziantep FK son maçında Antalyaspor ile berabere kaldı. Bazı iyi pozisyonlar yarattılar, ancak Boffin'i kalede mağlup edemediler. Caulker'ın milli takımdan dönmesi Gaziantep savunmasına güç katacak ve Erol Bulut, en güçlü 11'ini Sivas'a karşı sahaya çıkarabilecek. Gaziantep FK evinde iyi performans sergileyen ekip fakat Sivasspor da Süper Lig'in güçlü takımlarından olmasından dolayı temkinli bir oyun bekleyebiliriz.

Sivasspor, son maçında Göztepe 'ye karşı 2-1'lik sürpriz bir yenilgi aldı. Maç önü herkes mücadeleyi kolayca kazanmalarını bekliyordu, ama son vuruşlardaki yetersizliklerinin bedelini ödediler. Rıza Çalımbay, yaratıcı orta saha oyuncusu Fajr ve kanat oyuncusu Gradel'in Afrika Uluslar Kupası'ndan geri dönmesinden oldukça memnun. İki isim bu sene takımı adına etkileyici performans sergiledi.

Mücadele öncesi en dikkat çeken istatistik, Rıza Çalımbay'a rakip olduğu ilk Süper Lig maçında 2017'de Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor 'a karşı 1-0 kazanan Erol Bulut, daha sonraki altı karşılaşmada rakibini mağlup etmeyi başaramadı. Bu seride 3 beraberlik 3 yenilgi aldı.

Sivasspor, sezon genelinde daha iyi takım olsa da Gaziantepspor'un evindeki formu neredeyse kusursuz. Bu seride 10 maçta 8 galibiyet aldı ve hiç yenilmediler.

Karşılaşmanın hakkı beraberlik gibi görünürken iki takımında gol atmasını bekleyebiliriz.



