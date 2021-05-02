Süper Lig'in 39. haftasında Gaziantep FK ile Sivasspor, galibiyet için kozlarını paylaşacak. Gaziantep haftaya 54 puanla 8. sırada girdi. Sivasspor ise 55 puanla 7. basamakta. 4 maçlık galibiyet hasretine Ankaragücü karşısında son veren ve moral depolayan Gaziantep temsilcisi, Sivasspor karşısına seri için çıkacak. 15 maçtır kaybetmeyen Yiğidolar ise evine 3 puanla dönmek ve ilk 5 iddiasını güçlendirmek istiyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti.

Gaziantep FK - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

3 Mayıs Pazartesi günü Gaziantep Kalyon Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Gaziantep FK - Sivasspor muhtemel 11'ler:

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Miranda, Olkowski, Güray, Vetrih, Maxim, Mirallas, Muhammet, Dicko

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Claudemir, Fajr, Hakan, Erdoğan, Max Gradel, Kayode

Gaziantep'te Kana-Biyik ve Tetteh, Sivasspor'a karşı sahada olamayacaklar. Yiğidolar'da ise saktlıkları bulunan Rybalka ile Yatabare zorlu maçta görev alamayacak isimler.