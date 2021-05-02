Gaziantep FK - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Gaziantep FK, Süper Lig'in 39. haftasında Sivasspor'u konuk edecek. 4 maçlık galibiyet hasretine Ankaragücü karşısında son veren Gaziantep, Sivasspor karşısına seri yakalamak için çıkacak. 15 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Yiğidolar ise çıkışını zorlu deplasmanda sürdürmeye çalışacak. Peki, Gaziantep FK - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 90 dakika öncesi muhtemel 11'ler ve detaylar haberimizde.
Süper Lig'in 39. haftasında Gaziantep FK ile Sivasspor, galibiyet için kozlarını paylaşacak. Gaziantep haftaya 54 puanla 8. sırada girdi. Sivasspor ise 55 puanla 7. basamakta. 4 maçlık galibiyet hasretine Ankaragücü karşısında son veren ve moral depolayan Gaziantep temsilcisi, Sivasspor karşısına seri için çıkacak. 15 maçtır kaybetmeyen Yiğidolar ise evine 3 puanla dönmek ve ilk 5 iddiasını güçlendirmek istiyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti.
Gaziantep FK - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
3 Mayıs Pazartesi günü Gaziantep Kalyon Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Gaziantep FK - Sivasspor muhtemel 11'ler:
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Tosca, Miranda, Olkowski, Güray, Vetrih, Maxim, Mirallas, Muhammet, Dicko
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Claudemir, Fajr, Hakan, Erdoğan, Max Gradel, Kayode
Gaziantep'te Kana-Biyik ve Tetteh, Sivasspor'a karşı sahada olamayacaklar. Yiğidolar'da ise saktlıkları bulunan Rybalka ile Yatabare zorlu maçta görev alamayacak isimler.