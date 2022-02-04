Gaziantep FK ile Sivasspor , Süper Lig 'in 24. haftasında galibiyet için kozlarını paylaşacak. İç sahada namağlup olan ve 32 puanla 10. sırada yer alan Erol Bulut'un ekibi, 3 puana uzanıp 2 maçlık galibiyet hasretine nokta koymak istiyor. 3 maçtır kazanamayan ve 31 puanla 11. basamakta bulunan Rıza Çalımbay yönetimindeki Yiğidolar ise kötü gidişata zorlu deplasmanda son vermenin hesaplarını yapıyor. Ev sahibinde eksik oyuncu bulunmuyor. Konuk takımda ise sakatlıkları süren Hakan Arslan, Ahmet Oğuz, Fredrik Ulvestad ve Leke James, maç kadrosunda olmayacak isimler.

Gaziantep FK - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK - Sivasspor maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Yarın saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Gaziantep FK - Sivasspor muhtemel 11'ler:

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Djilobodji, Tosca, Recep, Doğan, Maxim, Mendyl, Figueiredo, Muhammet

Sivasspor: Ali Şaşal, Appindangoye, Camara, Goutas, Uğur, Cofie, Kerem, Fajr, Gradel, Henrique, Yatabare