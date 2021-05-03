Gaziantep FK - Sivasspor maçı Canlı
Gaziantep FK, Süper Lig'in 39. haftasında Sivasspor'u konuk ediyor. 4 maçlık galibiyet hasretine Ankaragücü karşısında son veren Gaziantep, Sivasspor karşısına seri yakalamak için çıkacak. 15 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Yiğidolar ise çıkışını zorlu deplasmanda sürdürme peşinde. Gaziantep FK - Sivasspor maçı canlı anlatımı ve detayları haberimizde...
Süper Lig'in 39. haftasında Gaziantep FK ile Sivasspor, galibiyet için kozlarını paylaşacak. Gaziantep haftaya 54 puanla 8. sırada girdi. Sivasspor ise 55 puanla 7. basamakta. 4 maçlık galibiyet hasretine Ankaragücü karşısında son veren ve moral depolayan Gaziantep temsilcisi, Sivasspor karşısına seri için çıkacak. 15 maçtır kaybetmeyen Yiğidolar ise evine 3 puanla dönmek ve ilk 5 iddiasını güçlendirmek istiyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti.
Gaziantep FK - Sivasspor ilk 11'ler belli oldu!
Gaziantep FK 11’i: Günay, Olkowski, Miranda, Ertuğrul, Toşca, Güray, Mirallas, Rashid, Maxim, Kenan, Muhammet.
Sivasspor 11’i: Ali, Ahmet, Robin, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Erdoğan, Max Gradel, Kayode.
Gaziantep'te Kana-Biyik ve Tetteh, Sivasspor'a karşı sahada olamayacaklar. Sivasspor’da da Appindangoye ve Yatabare sakatlıkları nedeniyle Gaziantep FK deplasmanında görev yapamayacak.
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