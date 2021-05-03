Gaziantep FK - Sivasspor maçı Canlı

Süper Lig'in 39. haftasında Gaziantep FK ile Sivasspor, galibiyet için kozlarını paylaşacak. Gaziantep haftaya 54 puanla 8. sırada girdi. Sivasspor ise 55 puanla 7. basamakta. 4 maçlık galibiyet hasretine Ankaragücü karşısında son veren ve moral depolayan Gaziantep temsilcisi, Sivasspor karşısına seri için çıkacak. 15 maçtır kaybetmeyen Yiğidolar ise evine 3 puanla dönmek ve ilk 5 iddiasını güçlendirmek istiyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti.

Gaziantep FK - Sivasspor ilk 11'ler belli oldu!

Gaziantep FK 11’i: Günay, Olkowski, Miranda, Ertuğrul, Toşca, Güray, Mirallas, Rashid, Maxim, Kenan, Muhammet.

Sivasspor 11’i: Ali, Ahmet, Robin, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Erdoğan, Max Gradel, Kayode.

Gaziantep'te Kana-Biyik ve Tetteh, Sivasspor'a karşı sahada olamayacaklar. Sivasspor’da da Appindangoye ve Yatabare sakatlıkları nedeniyle Gaziantep FK deplasmanında görev yapamayacak.

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