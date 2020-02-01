Gaziantep FK - Sivasspor maç sonucu: 5 - 1

Süper Lig'in 20. haftasında lider Sivasspor deplasmanda Gaziantep FK karşısında adeta hezimeti yaşadı. Rıza Çalımbay'ın ekibi sahadan 5-1 yenik ayrıldı ve 11 maçlık yenilmezlik serisini yitirdi. Ev sahibi takımın yeni transferi Maxim attığı iki golle yıldızlaştı. Gaziantep FK takımında Diarra, Muhammet Demir ve Kenan Özer kaydetti. Demir Grup Sivasspor'un tek golünü ise Hakan Arslan attı.

Bu sonuçla Demir Grup Sivasspor 41 puanda kaldı ve ligde zirve adeta alev aldı.

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Maçtan dakikalar

4. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta defanstan seken topu önünde bulan Maxim düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

31. dakikada sağ kanattan Uğur Çiftçi'nin ortasında kale önünde Hakan topu filelere yolladı. 1-1

39. dakikada Maxim'in ara pasında Sivasspor savunmasından seken topu önünde bulan Muhammet Demir takımını bir kez daha öne geçirdi. 2-1

44. dakikada Kayode'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Maxim sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu. 3-1

İlk yarıyı ev sahibi 3-1 kazandı

62.dakikada Sivasspor etkili geldi. Üst üste üç şut çeken konuk ekibinin tüm şutlarını kaleci Günay çıkardı.

66.dakikada Sivasspor gole çok yuaklaştı. Kale sahasında Yatabare kafayı vurdu top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.

78.dakikada Gaziantepspor farkı 3'e çıkardı. Kalecinden seken topa Diarra vurdu ve topu filelere gönderdi. 4-1

86.dakikada oyuna sonradan giren Kenan Özer ceza sahası dışından köşeye vurdu ve golü attı. 5-1

90.dakikada sağ kanattan gelen ortaya kale sahasında Caner vurdu ancak bu pozisyonda da kaleci Günay topu çıkarmayı başardı.

Ev sahibi takım lider Sivasspor'u 5-1 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı.











