Gaziantep Futbol Kulübü son olarak Avusturya Ligi temsilcilerinden Admira Wacker forması giyen genç futbolcu Onurhan Babuscu ile 4 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni transferimiz Onurhan’a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Onurhan Babuscu'nun kariyeri

5 Eylül 2003 tarihinde Avusturya’nın Wien şehrinde dünyaya gelen Onurhan, orta saha mevkisinde forma giyiyor. Yüksek teknik kapasitesinin yanı sıra gol vuruşlarıyla ön plana çıkan yıldız adayı, kariyerinde 35 maça çıkarken 8 gol atma başarısı gösterdi. Avusturya Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde 23 kez forma giyen Onurhan, 4 kez de gol sevinci yaşadı.