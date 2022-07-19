Gaziantep FK, Lazar Markovic transferinde imza aşamasında

Gaziantep FK'dan transfer bombardımanı başladı. KırmızıSiyahlılar, önceki gün Çek savunmacı Hanousek ile her konuda anlaşmıştı. Teknik direktör Erol Bulut’un raporu doğrultusunda gündemine bir de kanat oyuncusu alan Güneydoğu ekibi, flaş bir isimle anlaştı. Antep, bir dönem Fenerbahçe 'de de forma giyen Lazar Markoviç'le el sıkıştı. Dün şehre gelip sağlık kontrolünden geçirilen başarılı oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi. Markoviçc'in transferinde teknik direktör Erol Bulut'un başrol oynadığı ve oyuncuyla görüşüp bizzat ikna ettiği ifade edildi. Son verdiği röportajda, "Transferde hızlı davranmalıyız" diyen Bulut'un, Markoviç hamlesiyle mutlu olduğu kaydedildi.

39 maçta 4 gol 8 asist

Lazar Markoviç geçtiğimiz sezonu Partizan'da geçirdi. Sırp oyuncu bu süreçte 39 müsabakada forma şansı buldu. Lazar Markoviç rakip fileleri 4 kez havalandırma başarısı gösterdi. 28 yaşındaki futbolcu takım arkadaşlarına 8 gol pası verdi. Partizan'la yeni sözleşme konusunda anlaşamayan Lazar Markoviç sezonun bitmesinin ardından boşa çıktı.