4 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve 26 puanla 3. sırada yer alan Konyaspor , Süper Lig 'in 14. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Zirve hattında yer alan Yeşil Beyazlılar, deplasmanda 3 puanı kapıp çıkışını sürdürmek istiyor. Son 5 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen ve 15 puanla 14. sırada haftaya giren Gaziantep ekibi ise kötü gidişata evinde son vermeyi hedefliyor.

Gaziantep FK-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK-Konyaspor maçını Fırat Aydınus yönetecek. Yarın saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Ev sahibinde Muhammet Demir, Merkel ve Börven, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek isimler. Konuk takımın stoper hattını oluşturan Abdülkerim Bardakçı ile Ahmet Çalık ise kart cezaları nedeniyle zorlu deplasmanda olmayacaklar.