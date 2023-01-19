Gaziantep FK - Konyaspor (CANLI)
Türkiye Kupası son 16 turu maçında Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak. Gaziantep FK - Konyaspor maçında normal süre 0-0 eşitlikle sona erdi. Mücadelede ikinci uzatma devresi oynanıyor.
Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı sürüyor. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile Arabam.com Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.
Maçtan dakikalar
16. dakikada Gaziantep FK'da Lazar Markovic'in attığı gol, VAR'daki incelemede Ömürcan Artan'ın faul yaptığının tespiti sonucunda iptal edildi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
81. dakikada Alexandru Maxim'in kafayla pasında ceza sahası dışında topla buluşan Joao Figueiredo'nun boş pozisyonda gelişine yaptığı şık vuruş az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın normal süresi 0-0 eşitlikle sona erdi.
GOL | 108. dakikada Lazar Markovic'in pasında topla buluşan Mustafa Eskihellaç, taşıdığı topta kaleciyle karşı karşıya kaldı ve yaptığı vuruş sonucunda Gaziantep FK'yı öne geçirdi: 1-0.
Gaziantep FK - Konyaspor ilk 11'ler
Gaziantep FK: Günay, Ömürcan, Djilobodji, Tosca, Halil İbrahim, Furkan, Jevtovic, Mustafa, Maxim, Markovic, Figueiredo.
Konyaspor: Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Muric, Bruno, Endri, Soner, Konrad, Uche Ikpeazu.
Gaziantep FK - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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