Gaziantep FK - Konyaspor (CANLI)

Süper Lig 'de 6. hafta maçında bu sezon henüz galibiyet alamayan Gaziantep Futbol Kulübü, ile bu sezon yenilgisi olmayan İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geliyor. Ev sahibi takımda 2 maç ceza alan Sumudica takımın başında olamadı. Antep ekibi rakibi karşısında kazanarak ilk galibiyetini almak istiyor. Konyaspor ise yenilmeme serisini bu maçta da sürdürme peşinde...

5. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet Çalık'ın altıpas üzerinden vuruşu kaleci Günay’ın takibinde auta çıktı.

18. dakikada Konyasporlu Milosevic’in pasını karşılayan Miya’nın şutu az fakla auta çıktı.

22. dakikada Konyaspor'da Guilherme sarı kart gördü.

24. dakikada Gaziantep FK'da Dicko sarı kart gördü.

32. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören noktada topla buluşan Furkan’ın çektiği şutu İ.H Konyaspor defansı engelledi.

34. dakikada Gaziantep FK'da Güray Vural sarı kart gördü.

36. dakikada Konyaspor'da Milosevic sarı kart gördü.

42. dakikada Konyaspor'da Farouk Miya sarı kart gördü.

42. dakikada maçın hakemi Özgür Yankaya, Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal'a itirazından dolayı sarı kart gösterdi.

İlk yarı 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi.

Gaziantep FK - Konyaspor maçının 11'leri

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Kana-Biyik, Tosca, Djilobodji, Güray, Sousa, Furkan, Maxim, Dicko, Kenan

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Musa, Ömer Ali, Milosevic, Miya, Kravets

Gaziantep FK - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 16.00'da Kalyon Stadyumu'nda başlayan karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetiyor. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...