Sumudica yönetiminde 11 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kocaelispor'u konuk edecek. Kırmızı Siyahlı ekip, çıkışını Kocaeli karşısında da sürdürüp tur biletini kapmak istiyor. Koronavirüs vakaları nedeniyle yaklaşık 1 aydır maçları ertelenen Kocaelispor ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak.

Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 18 puan toplayan Gaziantep ekibi, 6. sırada yer alıyor. 3 maçı eksik olan Kocaliespor ise Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 17 puanla 9. basamakta bulunuyor.

Gaziantep FK - Kocaelispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

16 Aralık Çarşamba günü Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 14.00'te başlayacak. Kadir Sağlam'ın yöneteceği maç A Spor'dan ekranlara gelecek. Müsabakanın skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak turda müsabakayı kazanan takım, adını bir üst tura yazdıracak.

Gaziantep FK 5. tura nasıl geldi?

Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan dahil olan Gaziantep, Serik Belediyespor'u 3-0 mağlup etti ve 5. tura yükseldi.

Kocaelispor 5. tura nasıl geldi?

Rakibi gibi kupaya 4. turdan dahil olan Kocaelispor ise Keçiörengücü'nü 2-1'le geçerek 5. tura adını yazdırdı.