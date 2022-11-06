Süper Lig 'de 13. hafta maçında Gaziantep FK ile Kayserispor 3 puan mücadelesi verecek. Bu sezon henüz sahasında maç kaybetmeyen Erol Bulut'lu Gaziantep FK rakibini yenmek istiyor. 20 puanla sezona Çağdaş Atan yönetiminde fırtına gibi başlayan Kayserispor ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Gaziantep FK - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kalyon Stadyumu'nda saat 14.30'da oynanacak mücadelede hakem Erkan Özdamar görev yapacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Gaziantep FK - Kayserispor muhtemel 11'ler

Gaziantep FK: Günay, Arda, Djibolodji, Tosca, Ömürcan, Furkan, Jevtovic, Sagal, Maxim, Markovic, Figueiredo

Kayserispor: Bilal, Onur, Karimi, Hosseini, Carole, Campanharo, Ramazan, Kemen, Mensah, Thiam, Gavranovic

Ev sahibi Gaziantep FK ligde oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Alanyaspor 'a 2-0 kaybeden Gaziantep FK'nın 15 puanı bulunuyor.

Konuk Yuklatel Kayserispor ise ligde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızlılar, 20 puan topladı