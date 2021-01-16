Süper Lig'de 19. hafta maçında Gaziantep FK ile Kayserispor 3 puan mücadelesi verecek. Gaziantep ekibinde Teknik direktör Maruis Sumudica ile yollar ayrıldı. Rumen teknik adamla iyi bir çıkış yakalan Gaziantep Futbol Kulübü'nün 31 puanı bulunuyor. Antep ekibi Sumudica'sız çıkacağı mücadeleyi kazanmak istiyor. Son iki maçını kazanan Kayserispor ise deplasmanda bu çıkışını sürdürmek istiyor.

Gaziantep FK - Kayserispor maçı hangi kanalda saat kaçta?

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ev sahibi takımda 4 eksik var!

Kırmızı Siyahlı ekip, son hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor'a 2-1 kaybetmişti. Gaziantep Futbol Kulübünde Andre Sousa, Nounha Dicko ve Kana Bıyık'ın sakatlıkları sürüyor. Kırmızı kart cezalısı olan Jefferson ise bu maçta forma giyemeyecek. Kayseri ekibinde Silviu Lung ve Yasir Subaşı'nın sakatlıkları sürüyor.