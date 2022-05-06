Gaziantep FK - Kayserispor maçı (CANLI)

Gaziantep FK ve Kayserispor, Süper Lig'in 36. haftasında kozlarını paylaşıyor. Ev sahibi takım sahadan puanla ayrılırsa ligde kalmayı garantilerken, Rizespor ve Altay’ın da düşmesi kesinleşecek. Konuk Kayserispor'da Mensah sakatlığı nedeniyle kritik maçta forma giyemiyor. Erol Bulut’un takımında ise Börven ve Caulker sakat. Kitsiou’nun ise sarı kart cezası bulunuyor.

Gaziantep FK - Kayserispor maçı hangi kanalda?

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan Gaziantep FK - Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan yönetiyor. Saat 20.00'de başlayan ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Gaziantep FK - Kayserispor ilk 11'ler:

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Doğan, Recep, Sagal, Maxim, Mirza, Figueiredo

Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Attamah, Carole, Campanharo, İbrahim, Abdulkadir, Emrah Başsan, Gökhan, İlhan Parlak

Süper Lig'in düşme hattında son durum

Süper Lig’de deplasmanda Hatayspor’u 1-0 yenen Altay, rakiplerinden Rizespor’un deplasmanda Göztepe ’yi 7-1 mağlup etmesiyle kümede kalma umutlarını matematiksel olarak çok az da olsa korudu. Bitime 3 maç kala 33 puana ulaşan Siyah-Beyazlılar, lige tutunabilmek için Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor’la üçlü averaj hesaplarına girdi. Gaziantep FK’nın ikili averajda gerisinde olup rakibini 9 puan geriden takip eden Altay, 35. haftayı Çaykur Rizespor’la aynı puanda 17. basamakta tamamladı.

İkili averajlar

Sezon içinde Çaykur Rizespor’dan toplam 4 puan alıp, Gaziantep FK’ya deplasmanda 4-1 yenilen ancak rakibini Alsancak’ta 3-2’lik skorla deviren Altay, iki takımdan 7 puan topladı. Ligin son haftasında Çaykur Rizespor’la karşı karşıya gelecek Gaziantep FK ise Altay ve Rize temsilcisinden 6 puanı hanesine yazdırdı. Çaykur Rizespor; Altay ve Gaziantep FK’dan sadece 1 puan alabildi. Altay’ın ligde kalabilmesi için Rizespor’la birlikte 3 maçını kazanıp Gaziantep FK’nın tüm müsabakalarını kaybetmesi gerekecek.

Son haftaya kalırsa

Altay ve Rize 3’te 3 yapıp Gaziantep FK hiçbir maçından puan toplayamazsa İzmir ekibi ligde kalacak. Gaziantep FK, 3 maçta 1 puan dahi alsa hem Altay hem de Çaykur Rizespor Süper Lig‘den resmen veda edecek. Rizespor’un ise ligde kalmak için tek ihtimali son hafta ağırlayacağı Gaziantep FK ile ikili averaja kalması olacak.