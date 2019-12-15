Gaziantep FK - Kayserispor maç sonucu: 3 - 0 (ÖZET)

Süper Lig'in 15.haftasında Gaziantep FK sahasında oynadığı Kayserispor maçını 3-0 kazanmayı başardı. Güray Vural ve Kayode'nin (2) golleriyle kazanan Sumudica'nın ekibi dört maç aradan sonra galip gelmiş oldu. Gaziantep FK puanını 20 yaparken Kayserispor ise bu sonuçla 10 puanda kaldı.





Maçtan dakikalar

4. dakikada Gaziantep FK'da Kayode iyi döndü hemen vurdu top üsten dışarı gitti.

5. dakikada Mensah'ın hızlı atağını kesen Chibsah sarı kart gördü.

22. dakikada Kayserispor zorunlu bir değişiklik yaptı. Sakatlanan Mensah çıktı yerine Rienstra girdi.

29. dakikada bu kez Gaziantep Fk zorunlku bir değişiklik yaptı. Twumasi sakatlığı nedeniyle çıktı yerine Kenan Özer girdi.

34. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Artem Kravets'in sağ çaprazdan vuruşu yan ağlarda kaldı.

38. dakikada Gaziantep'te Junior Morais'in yerden pasında kale önündeki Muhammet Demir'in vuruşu üstten dışarı çıktı.

40. dakikada Junior Morais'in yerden ortasını son anda Kayserispor savunması çıkardı ve tehlikeyi önledi.

İlk yarı golsüz sona erdi.

50. dakikada sol kanattan Yasir geldi uygun durumda ortasını yaptı ama top yandan auta gitti.

61. dakikada Gaziantep FK oyuncu değişikliği yaptı. Oyundan çıkan Muhammet Demir olurken yerine Pawlowski girdi.

GOL! 67. dakikada Gaziantep FK 1-0 öne geçti. Sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Güray plase bir vuruş yaptı ve golü attı.

GOL! 72. dakikada Gaziantep FK 2-0 öne geçti. Sol kanattan gelen ortaya kale sahasında dokunan Kayode topu ağlara gönderdi.

75. dakikada Kayserispor takımından Mert Kula sarı kart gördü.

84.dakikada Gaziantep FK oyuncu değişikliği yaptı. Oyundan çıkan Güray Vural olurken yerine Olkowski girdi.

89.dakikada Gaziantep FK gole çok yaklaştı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Kenan Özer sert vurdu kaleci son anda topu çeldi.

90+2. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Kenan Özer ceza sahası içinde Dje'nin müdahelesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi.

GOL! 90+3. dakikada Gaziantep FK Kayode'nin penaltıdan attığı golle 3-0 öne geçti.





Stat: Kalyon

Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Yusuf Bozdoğan

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Güray Vural (Dk. 84 Olkowski), Junior Morais, Muhammet Demir (Dk. 62 Pawlowski), Chibsah, Twumasi (Dk. 29 Kenan Özer), Kayode

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Mert Kula, Poulain, Yasir Subaşı, Lopes, Hasan Hüseyin Acar, Djedje, Mensah (Dk. 22 Rienstra), Ziya Alkurt (Dk. 78 Furkan Polat), Emre Demir (Dk. 84 Aksel Aktaş), Kravets

Goller: Dk. 67 Güray Vural, Dk. 72, Dk. 90+3 (Penaltıdan) Kayode (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 5 Chibsah, Dk. 70 Güray Vural (Gaziantep FK), Dk. 76 Mert Kula, Dk. 90 Lopes (İstikbal Mobilya Kayserispor)



