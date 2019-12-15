Gaziantep FK - Kayserispor (CANLI)
Süper Lig'in 15. hafta maçları büyük heyecana sahne olurken, günün ilk karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk ediyor. Teknik direktör Sumudica yönetimindeki Gaziantep, ligde topladığı 17 puanla 12. sırada, geçtiğimiz hafta galip gelerek nefes alan Kayserispor ise 10 puanla küme düşme hattında yer alıyor. Peki, Gaziantep FK-Kayserispor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK, sahasında küme düşme hattında yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk ediyor. Zorlu karşılaşma öncesi Gaziantep'in 17 puanı, Kayserispor'un ise 10 puanı bulunuyor.
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GAZİANTEP FK-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep'in sahasında Kayserispor'u ağırlayacağı maç 14.00'te başladı. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor. Zorlu karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.
MAÇIN 11'LERİ
Gaziantep: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Chibsah, Twumasi, Güray, Muhammet, Kayode
Kayserispor: Lung, Mert, Poulain, Yasir, Lopes, Hüseyin, Djedje, Mensah, Ziya, Emre, Kravets