Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Fenerbahçe karşısında forma giyen futbolcular takımdan ayrı yenilenme çalışmaları yaparken, diğer futbolcular ise koordinasyon hareketleriyle antrenmana başladı. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve karşılaşmanın oynanacağı İstanbul’a hareket ederek kampa girecek.
GAZİANTEP (AA)