Gaziantep Futbol Kulübü ile Kasımpaşa, Süper Lig’in 33. haftasında karşı karşıya gelecek. Topladığı 42 puanla düşme hattının uzağında kalıp, ligde de ilk 6’ya girme şansı bulunmayan kırmızı-siyahlılar, rahat konuma sahip.

Son haftalarda gösterdiği performansla dikkati çeken Gaziantep FK, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından çıktığı 6 maçta yenilmedi ve 10 puanı hanesine yazdırdı. Süper Lig’in 22. haftasında 16 puanla 17. sırada yer alan Kasımpaşa, daha sonra çıktığı 10 maçta sergilediği performansla çıkışa geçti. Bu süreçte yaptığı 10 maçın 7’sini kazanan, 2’sinde berabere kalan ve 1’ini yitiren lacivert-beyazlı ekip, hanesine yazdırdığı 23 puanla küme düşme hattından uzaklaştı. Kasımpaşa, ligde 33. haftaya 39 puan ve averajla 11. sırada girdi.

Kasımpaşa maçında sakatlığı nedeniyle Kayode’nin forma giymesinin beklenmediği takımda başka sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Lacivert-beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Zvonimir Sarlija, karşılaşmada forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Gaziantep FK 4-3 kazanmıştı.

Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kalyon Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. 90 dakika beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.