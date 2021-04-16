Süper Lig 'in 35. haftasında Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe 'ye 3-1 kaybeden ve 50 puanda kalarak 6. sıraya gerileyen Gaziantep, Kasımpaşa'yı mağlup edip moral depolamak istiyor. 2 maçtır kazanamayan, 36 puanla 15. basamakta bulunan ve alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Kasımpaşa ise evine 3 puanla dönmeyi amaçlıyor. Ev sahibinde kart cezası bulunan Vetrih, sahada olamayacak. Konuk ekipte ise sakatlıkları devam eden Hodzic, Jeanvier, Koita ve Yusuf'un yanı sıra kart cezalısı Tarkan Serbest, zorlu maçı kaçıracak isimler. İki takım arasında sezonun ilk maçında oynanan karşılaşmayı Gaziantep FK, deplasmanda 4-0 kazanmıştı.

Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

18 Nisan Pazar günü Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

Gaziantep FK - Kasımpaşa muhtemel 11'ler:

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Morais, Rashid, Sousa, Kenan, Maxim, Mirallas, Muhammet

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Tosic, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Hajradinovic, Varga, Koomson, Thelin