Süper Lig 'in 12. hafta heyecanı bugün başlıyor. Gaziantep FK, bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ev sahibi ekip, alt sıralardan uzaklaşmak; galibiyet hasretini geçen hafta dindiren İstanbul temsilcisi ise çıkışını sürdürmek istiyor. Ev sahibinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Konuk ekipte Kevin Varga'nın sakatlığı ise sürüyor.

Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kalyon Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak mücadelede Halis Özkahya düdük çalacak. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

12 puanı bulunan Gaziaantep FK, 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Güneydoğu ekibi, son hafta mücadelesinde Galatasaray 'a deplasmanda 2 - 0 kaybetmişti. Ev sahibinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Kasımpaşa'nın ise 9 puanı bulunuyor. İstanbul ekibi zorlu deplasmanda kazanarak çıkış arayacak.

Hakan Kutlu'nun öğrencileri 8 maçlık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta son vermişti. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup eden Kasımpaşa, ligdeki 2'inci galibiyetini elde etmişti.

Kasımpaşa'da cezalı oyuncu bulunmuyor. Kevin Varga'nın sakatlığı ise sürüyor.