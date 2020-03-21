Gaziantep FK kalın dedi! Sumudica özel jetle gitti!

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, liglerinin ertelenmesiyle birlikte Romanya'ya gitti. Rumen teknik adam yardımcılarıyla birlikte özel jet kiralayarak Türkiye'den ayrıldı.

"Tekrar geri döneceğim"

Sumudica yaptığı açıklamada "Benim zaten Aralık ayından bu yana sağlık problemlerim vardı. O yüzden şu anki düşüncem sadece sağlığımı. Bu özel uçak zaten masraflı oldu. Kimseyle temas halinde olmak istemedim. Özel jetle Romanya'ya gittim. 9'uncu sıraya gelmek için çok çalıştım. Gaziantep benim ailem. Bütün futbolu öldüren virüs oldu. Şu an fazla birşey yapamadığımız için gidişata göre bakacağız. Tekrar normal hayata döndüğü zaman geri döneceğim. Seyirciler olsun, medya olsun herkese başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kulüp şehri terketmeyin demişti!!!

Gaziantep FK kulübü yaptığı açıklamada "Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularının, personelinin ve teknik heyetinin yine bu bir haftalık izole süresi içerisinde şehrimizi ve ülkemizi terk etmemeleri konusunda yönetim kurulumuzda karar alınmış olup, kendilerine iletilmiştir." ifadelerini kullanmıştı...

Yerel gazeteci böyle eleştirdi!

Gaziantep'te yayın yapan Pusula Gazetesi'nde çalışan Eyüp Özkan " Neresinden tutsan elinde kalıyor. Bu gidişten kulübün haberi var mı? Varsa bu açıklama neden yapıldı? Eğer yoksa Sumudica'ya haber gönderin! Ülkenda kal Sumudica deyin. Oradan virüs toplayıp gelmesin. Yazık hem de çok yazık. Örnek olması gerekenler kurala uymuyor." ifadeleriyle Rumen teknik adamı eleştirdi.