Gaziantep FK, Joao Figueiredo ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Joao Figueiredo’nun bonservisi konusunda kulübü Al-Wasl ile anlaşmaya varıldığını ve Brezilyalı futbolcu ile 2025 yılının sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Joao Figueiredo’nun bonservisi konusunda kulübü Al-Wasl ile anlaşmaya varıldığını ve Brezilyalı futbolcu ile 2025 yılının sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon 38 maçta forma giyen 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 10 gol ve 7 asistlik performans göstermişti.
Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Gaziantep Futbol Kulübümüzde geçtiğimiz yıl kiralık olarak forma giyen ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Joao Figueiredo’nun bonservisi konusunda kulübü Al-Wasl ile anlaşmaya varılmıştır. Geçtiğimiz sezon 10 gol, 7 asistlik performansla takımımıza önemli katkılar sağlayan Brezilyalı futbolcumuz, 2025 yılının sonuna kadar armamızın başarısı için ter dökmeye devam edecektir."