Gaziantep FK, Joao Figueiredo ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Joao Figueiredo’nun bonservisi konusunda kulübü Al-Wasl ile anlaşmaya varıldığını ve Brezilyalı futbolcu ile 2025 yılının sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon 38 maçta forma giyen 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, 10 gol ve 7 asistlik performans göstermişti.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Gaziantep Futbol Kulübümüzde geçtiğimiz yıl kiralık olarak forma giyen ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Joao Figueiredo’nun bonservisi konusunda kulübü Al-Wasl ile anlaşmaya varılmıştır. Geçtiğimiz sezon 10 gol, 7 asistlik performansla takımımıza önemli katkılar sağlayan Brezilyalı futbolcumuz, 2025 yılının sonuna kadar armamızın başarısı için ter dökmeye devam edecektir."



