Gaziantep FK - Hatayspor (CANLI)

Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor’a 3-0 kaybeden ve 26 maç sonra rakip kalede suskun kalan Gaziantep Futbol Kulübü, 21. hafta maçında Hatayspor'u konuk ediyor. Marius Sumudica ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile anlaşan Gaziantep ekibi, Portekizli çalıştırıcıyla ilk müsabakasına Atakaş Hatayspor önünde çıktı. İç sahada 16 maçtır kaybetmeyen Gaziantep temsilcisi, Hatayspor maçında bu serisini sürdürmeye çalışacak. Son olarak sahasında Yeni Malatyaspor’a 2-1 mağlup olan Hatayspor ise, ligin ilk yarısındaki son maçından galip ayrılmak istiyor.

Gaziantep FK - Hatayspor 11'ler:

Gaziantep: Günay; Oğuz, Kana-Biyik, Olkowski, Tosca; Morais, Vetrih, Maxim; Jefferson, Muhammet, Kenan

Hatayspor: Munir; Popov, Billong, Yusuf, Mesut; Abdurrahman, Ribeiro; Traore, Akintola, Diouf; Boupendza

Gaziantep Futbol Kulübü, 34 puanla 4. basamakta bulunuyor. Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor, 31 puanla 6. sırada yer alıyor.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetiyor. 19.00'da başlayan müsabaka beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor. Maçın canlı skor takibi haberimizde .

Kana Bıyık’ın sakatlığının sürdüğü Gaziantep'te bir diğer savunmacı Djilobodji ise kart cezası nedeniyle sahada olamadı. Hatayspor'da sakat oyuncu bulunmazken, Isaac Sackey ve Rayane Aabid sarı kart cezası nedeniyle Gaziantep deplasmanında forma giyemiyor.



