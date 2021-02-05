Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Marius Sumudica yönetiminde sezona flaş bir başlangıç yapan Gaziantep, Sivasspor maçının ardından Rumen hocayla yollarını ayırdı, takımı Portekizli Sa Pinto'ya emanet etti. Son 4 maçta sadece 1 puan alabilen Gaziantep, 35 puanla 6. sıraya geriledi. Kırmızı Siyahlı ekip, sahadan galibiyetle ayrılıp kötü gidişata son vermek istiyor. Göztepe'de İlhan Palut sonrası göreve gelen Ünal Karaman ise 2 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. 26 puanla 11. sırada bulunan Sarı Kırmızılılar, deplasmanda 3 puan peşinde olacak.

İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı 2-2'lik eşitlikle sona ermişti. Karşılaşma öncesi Göztepe'de eksik yok. Gaziantep'de ise Kana Biyik, Furkna, Vetrih ve Muhammet Demir, sakatlıkları nedeniyle zorlu maçta forma giyemeyecekler.

Gaziantep FK - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

8 Şubat Pazartesi günü Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.Volkan Bayarslan'ın yöneteceği maç beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak. 90 dakikanın canlı skor takibi ise haberimizde olacak.

Gaziantep FK - Göztepe muhtemel 11'ler:

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Tosca, Oğuz, Güray, Jefferson, Rashid, Maxim, Mirallas, Dicko

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Mijojevic, Titi, Emir, Nwobodo, Soner, Halil, Diabate, Zulj, Ndiaye