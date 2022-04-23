Ligde kalma şansı mucizelere kalan, güvenli bölgenin 13 puan gerisinde yer alan Göztepe , bugün Gaziantep deplasmanında son şansını kullanacak. Sarı-Kırmızılılar'da takımdan ayrılan Ndiaye ve Nwobodo ile süresiz kadro dışı bırakılan kaleci İrfan Can kafilede yer almazken, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Moubandje de müsabakada forma giyemeyecek.

Gaziantep FK - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca mücadelenin canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Gaziantep FK - Göztepe muhtemel 11'ler

Gaziantep FK: Günay, Caulker, Tosca, Djilobodji, Vetrih, Furkan, Maxim, Kitsiou, Mendyl, Figuiredo, Muhammet

Göztepe: Piric, Murat, Kahraman, Arslanagic, Berkan, Soner, Yalçın, Tijanic, Halil, Lourency, Santo

Göztepe resmen düşebilir...

19. sırada yer alan İzmir ekibi, Gaziantep'te kazanamaması durumunda kurtuluş umutlarını matematiksel olarak da yitirip resmen küme düşecek. Sarı- Kırmızılılar galip geldiği takdirde Gaziantep FK ile arasındaki puan farkını 11'e düşürecek ve bitime 4 maç kala matematiksel olarak ligde kalma şansını sürdürecek.

Takımda sakatlığı bulunan Hamza Mendyl, Torgeir Borven, Steven Caulker ve kart cezalısı Doğan Erdoğan yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ev sahibi takımın iç sahada 1 yenilgisi var

Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda sadece Adana Demirspor'a mağlup oldu ve topladığı 41 puanın 35'ini seyircisi önünde elde etti.

Güneydoğu ekibi, iç sahada çıktığı 16 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Bu müsabakalarda rakip fileleri 31 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 15 gol gördü.