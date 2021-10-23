Gaziantep FK-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, Giresunspor'u konuk edecek. Evinde hiç kaybetmeyen Gaziantep, Karadeniz ekibi karşısında fire vermek istemiyor. 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan Giresunspor ise çıkışını Gaziantep deplasmanında sürdürmeye çalışacak. Gaziantep FK-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile Giresunspor, 3 puan için kozlarını paylaşacak. Evinde yenilgi yüzü görmeyen Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep ekibi, 11 puanla 13. sırada yer alıyor. Son 3 maçından 2 mağlubiyet, 1 beraberlik çıkaran ev sahibi, Karadeniz ekibini devirip moral depolamayı ve çıkışa geçmeyi hedefliyor. Göztepe ve Çaykur Rizespor galibiyetleriyle seri yakalayan Giresunspor ise zorlu deplasmanda kazanıp 3'te 3 yapmayı amaçlıyor. Hakan Keleş'li Çotanaklar, haftaya 8 puanla 18. sırada girdi.
Gaziantep FK-Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK-Giresunspor maçını Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Gaziantep FK-Giresunspor muhtemel 11'ler:
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Tosca, Caulker, Halil, Merkel, Doğan, Maxim, Figueirodo, Dicko, Muhammet
Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Behich, Flavio, Traore, Diabate, Suleymanov, Serginho, Douka0ra
Gaziantep FK’da Jefferson ve Olkowski sakatlığı nedeniyle GZT Giresunspor karşısında forma giyemeyecek. Giresunspor ise Gaziantep deplasmanında tam kadro sahaya çıkacak.