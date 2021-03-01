Gaziantep FK ile Gençlerbirliği Süper Lig'de 28. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Son 3 haftadır kazanamayan Gaziantep FK düşmeme mücadelesi veren rakibini yenerek kötü gidişini durdurmak istiyor. 21 puanla 20. sırada bulunan ve 9 haftadır kazanamayan Gençlerbirliği ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kalyon Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligdeki son 8 maçında 6 puan toplayabilen ve bu süreçteki tek galibiyetini 24. haftada ağırladığı Göztepe'ye karşı elde eden Gaziantep, son haftalardaki puan kayıplarını Gençlerbirliği maçında telafi etmenin hesaplarını yapıyor.

Karşılaşmada sakatlığı süren Kana Bıyık'tan yararlanamayacak olan Gaziantep'te bir oyuncu da yeni tip koronavirüs karantinası nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

Ligde oynadığı son 9 maçı kazanamayan (7 mağlubiyet, 2 beraberlik) başkent ekibi, Gaziantep deplasmanında galibiyet hasretine son vermeyi amaçlıyor.

Başkent ekibi, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde çıktığı 4 maçta ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Küme düşme hattında yer alan kırmızı-siyahlılar, geçen hafta konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.