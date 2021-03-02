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Gaziantep FK - Gençlerbirliği canlı

Süper Lig'de 28. hafta maçında Gaziantep FK ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Son 3 haftadır kazanamayan Gaziantep FK düşmeme mücadelesi veren rakibini yenerek kötü gidişini durdurmak istiyor. 21 puanla 20. sırada bulunan ve 9 haftadır kazanamayan Gençlerbirliği ise deplasmanda galibiyet arıyor. 20. dakikada Gençlerbirliği, Sandro Lima'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

02 Mart 2021, Salı 16:23 Son Güncelleme:
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Gaziantep FK - Gençlerbirliği canlı

Gaziantep FK ile Gençlerbirliği Süper Lig'de 28. hafta maçında karşı karşıya geliyor.

MAÇ BAŞLADI!

20. dakikada Gençlerbirliği, Sandro Lima'nın attığı golle 1-0 öne geçti.


Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Alin Toşça, Güray, Ertuğrul, Olkowski, Mirallas, Andre, Rashid, Maxim, Dicko

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Piris, Ömürcan, Murat, Soner, Furman, Candeias, Sefa, Lima

Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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