Gaziantep FK - Gençlerbirliği canlı
Süper Lig'de 28. hafta maçında Gaziantep FK ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Son 3 haftadır kazanamayan Gaziantep FK düşmeme mücadelesi veren rakibini yenerek kötü gidişini durdurmak istiyor. 21 puanla 20. sırada bulunan ve 9 haftadır kazanamayan Gençlerbirliği ise deplasmanda galibiyet arıyor. 20. dakikada Gençlerbirliği, Sandro Lima'nın attığı golle 1-0 öne geçti.
Gaziantep FK ile Gençlerbirliği Süper Lig'de 28. hafta maçında karşı karşıya geliyor.
MAÇ BAŞLADI!
20. dakikada Gençlerbirliği, Sandro Lima'nın attığı golle 1-0 öne geçti.
Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Alin Toşça, Güray, Ertuğrul, Olkowski, Mirallas, Andre, Rashid, Maxim, Dicko
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Piris, Ömürcan, Murat, Soner, Furman, Candeias, Sefa, Lima
Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...