Süper Lig'de son iki maçını kazanan Galatasaray, ikinci yarının ilk maçında Gaziantep FK ile deplasmanda zorlu bir mücadeleye çıkacak. Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu ve Onyekuru transferlerini noktalayan Sarı-Kırmızılı takım zirve yarışından kopmamak için deplasmanda kazanmak istiyor. Fatih Terim görev verirse Onyekuru ve Halil Dervişoğlu bu karşılaşmada görev yapabilecek.

Gaziantep FK - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Gaziantep FK - Galatasaray ilk 11'ler...

Gaziantep FK (Muhtemel): Günay, Tosca, Kana Bıyık, Djilobodji, Oğuz, Jefferson, Vetrih, Morais, Maxim, Kenan, Dicko

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Arda Turan, Ryan Babel

Yedekler: Okan, Onyekuru, Halil, Etebo, Kerem, Ömer, Luyindama, Ozornwafor

Diagne kadroda yok!

Galatasaray'da Gaziantep FK kadrosu açıklandı. Diagne kadroda yer almazken, yeni transferler Halil Dervişoğlu ve Onyekuru kafilede yer aldı.

6 futbolcu kadroda yer yok!

Galatasaray'da tedavi ve adaptasyon çalışmaları devam eden Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Radamel Falcao maçta forma giyemeyecek.

Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de maçta oynayamayacak. Sarı-kırmızılı takımda kırmızı kart cezası biten Mbaye Diagne kadrodaki yerini alacak. Takımla dün ilk antrenmanına çıkan yeni transfer Henry Onyekuru'nun da kadroda yer alması bekleniyor.

Galatasaray'da iki oyuncu kart sınırında

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Gaziantep FK ile 4. randevu

Galatasaray, Süper Lig'de ikinci sezonunu geçiren Gaziantep FK ile yarın 4. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon oynanan maçlarda deplasmanda 2-0 yendiği rakibi ile sahasında 3-3 berabere kalmıştı. Galatasaray, bu sezonun ilk yarısında yapılan maçta ise rakibini 3-1 mağlup etmişti.

Gaziantep cephesi

İç sahada 17 maçtır kaybetmeyen Gaziantep temsilcisi, Galatasaray maçında bu serisini sürdürmeye çalışacak.

Geçen hafta oynanan Atakaş Hatayspor mücadelesinde kart cezası nedeniyle forma giyemeyen savunma oyuncusu Djilobodji, teknik direktör Sa Pinto'nun görev vermesi halinde takımdaki yerini alacak.

Gaziantep ekibinde, sakatlığı devam eden Mirallas'ın bu hafta da sahalardan uzak kalması beklenirken, Galatasaray karşısında Muhammed Demir'in de kart cezası nedeniyle forma giyemeyeceği bildirildi.