Erol Bulut yönetiminde bu sezon iç sahada hiç maç kaybetmeyen (7 maç - 5G 2B) Gaziantep FK, deplasmanda aldığı üst üste yenilgiler (5 maç) nedeniyle 15 haftayı 18 puanla düşme hattının 1 basamak üzerinde geçebildi. Son 2 lig maçını kaçıran Alexander Merkel ve bu sezon sadece 7 maçta süre alabilen Jefferson dışında takımda önemli bir eksik yok. Fenerbahçe 'de kiralanan Steven Caulker'ın oynamasına engel teşkil edecek bir durum bulunmuyor. Ertuğrul Ersoy ve Alin Toşça'yla birlikte üçlü savunmayı oluşturacak. Savunmanın önünde Doğan Erdoğan'ı izleyeceğiz. Sağ kanat Stelios Kitsiou'ya, sol kanat Hamza Mendyl'e emanet... Gole en yakın isimler Nouha Dicko ve Muhammet Demir olacak. Erol Bulut zaman zaman savunmayı Halil İbrahim Pehlivan'la dörtleyip, Dicko'yu da hücumda kanada alabiliyor. Bu durumda sol açıkta Angelo Sagal hamlesi yaptığına çokça şahit olduk.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Arka arkaya alınan Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor yenilgileri sonrası koltuğu sallanan Vitor Pereira, derbi maçta gelen Galatasaray zaferi sonrası nefes almıştı; geçen hafta güzel oyunla Rizespor 4-0 geçilince "görevden alma" düşünceleri rafa kalktı. Fenerbahçe'de hedef, Beşiktaş maçı öncesi Gaziantep'ten hatasız dönmek... Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş sakat; İrfan Can Kahveci cezalı. Geçtiğimiz hafta arasında Eintracht Frankfurt karşısında dinlendirilen Marcel Tisserand, Ferdi Kadıoğlu ve Mesut Özil ilk 11'e geri dönecek. Bir ara 4'lü savunmayla maçlara başlayan Portekizli çalıştırıcı bu kararından son 2 maçta vazgeçmiş göründü. Attila Szalai'yi yedek soyundurup sol stoperde/bekte Filip Novak'la sahaya çıkmıştı. Yeniden "Tisserand, Kim & Szalai" üçlüsünü sahada görmeyi bekliyoruz. Hücum merkezinde de geçen hafta hat-trick yapan Serdar Dursun olacaktır. Mesut'la Serdar'ın tamamlayıcısı Mergim Berisha olur.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Gaziantep FK'nın ligde oynadığı son 7 maçın 6'sı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Fenerbahçe'nin deplasmanda oynadığı son 7 lig maçının 6'sı "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

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