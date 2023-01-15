Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı (CANLI)

Galatasaray karşısında derbi mücadelesini 3-0 kaybeden Fenerbahçe Süper Lig'de 18. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Jorge Jesus'un Fenerbahçe'si deplasmanda kazanarak moral bulmak istiyor. Erol Bulut'un öğrencileri de sahasında galibiyet arıyor. Kanarya'nın, Adana Demirspor'dan transfer ettiği Samet Akaydın da 11'de maça başlıyor.

CANLI ANLATIM

1' Mustafa Kürşad Filiz mücadelenin ilk düdüğünü çaldı, karşılaşma başladı.

GOL

8' Crespo sağ kanattan yaya doğru ortaladı, kaleci Günay çıktı, Ertuğrul dokundu, top bir anda Valencia'nın önünde kaldı ve Ekvadorlu yıldız boş filelere topu yolladı. Fenerbahçe 1-0 önde.

24' Maxim sol taraftan serbest vuruşu kullandı, Sagal kafayı vurdu, Altay çıkarttı.

28' Jevtovic sağ kanattan ayağının dışıyla arka direğe doğru ortaladı, Sagal gelişine vurdu, Altay kornere çelmeyi başardı.

40' Maxim sağ kanattan ortaladı, Markovic müsait pozisyonda kötü bir kafa vuruşu yaptı, aut.

45' İlk devrenin sonuna +6 ekleniyor.

GOL İPTAL

45+2' Emre Mor aradan oynadı, Batshuayi karşı karşıya ağları sarstı ancak ofsayt...

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

GOL

55' Maxim sol kanattan serbest vuruşu kullandı, savunma uzaklaştırdı, ceza yayı üzerinden Kitsiou yerden sert vurdu ve ağları havalandırdı. Skor şimdi 1-1.

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Gaziantep FK - Fenerbahçe ilk 11'ler

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Jevtovic, Halil İbrahim, Ertuğrul, Figueiredo, Sagal, Maxim, Markovic, Merkel, Kitsiou

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Crespo, Arao, Mert Hakan, Emre Mor, Valencia, Batshuayi









Valencia 11'e döndü

Fenerbahçe'nin yıldızlarından Enner Valencia'nın, Gaziantep FK karşılaşmasıyla birlikte yaklaşık 2 ay sonra (En son 12 Kasım 2022'de 1 gol attığı ve 2-1 kazanılan Giresunspor maçında oynadı.) Süper Lig'de ilk 11'e döndü. Dünya Kupası'na kadar Sarı-Lacivertli formayla 13 gol atan Valencia, kupa sonrasında Trabzonspor 'a 2-0 (d) ve Galatasaray'a 3-0 kaybedilen maçlarda oyuna sonradan girmişti. Ekvadorlu forvet, bu akşam skora katkı sağlayıp, takımını tekrar havaya sokmaya çalışacak.

Samet Akaydın'ın ilk heyecanı

Kanarya'nın Adana Demirspor'dan transfer ettiği Samet Akaydın, Gaziantep FK karşısında ilk 11'de sahada. Antep deplasmanında sakatlıktan yeni dönen Joao Pedro'nun yanı sıra uzun süredir sahalardan uzak kalan Nazım Sangare forma giyemeyecek. Derbide kırmızı kart gören ve 2 maçtan men cezası alan İrfan Can Kahveci de kadroda yok. Ev sahibinde de Abdulkadir Parmak'ın sakatlığı bulunuyor.

Yedi oyuncu sınırda

Sarı-Lacivertliler'de Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo, Gaziantep FK sarı kart sınırında yer alıyor. Bu isimlerden biri kart görürse, Ümraniyespor (d) maçında forma giyemeyecek. Ev sahibinde de kaleci Günay Güvenç ya da Figueiredo'dan biri kart görmesi halinde Sivasspor karşısında oynamayacak



