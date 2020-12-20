Gaziantep FK Fenerbahçe karşısında kâbusu bitirdi

Bu sezonun flaş takımlarından Gaziantep FK, Fenerbahçe karşısında ilkleri başardı. İşte ligde dördüncü sıraya kadar yükselen Kırmızı-Siyahlılar'ın dün akşam alınan sonuçla başardıkları;

İlk puanları aldı

Gaziantep'in,Süper Lig'depuanalamadığı vegol atamadığı tek takım Sarı-Lacivertliler'di.Bu maç öncesinde Sumudica'nın öğrencileri, diğer 17 takıma karşı bu ikisini de başarmıştı.Dün hem puanlar alındı hem de 3 golle galibiyet geldi. Antep, rakibine daha önce 2-0 ve 5-0'lık skorlarla kaybetmişti.

33. maçında gol

Fenerbahçe'ye karşı Antep'in lig tarihindeki ilk golünüatan Amedej Vetri, 10. dakikada fileleri havalandırdı. Vetri, Süper Lig kariyerinde çıktığı 33. karşılaşmada böylece siftahını Fenerbahçe ağlarına sallayarak yaptı.

Bukut'u da yendi

Süper Lig kariyerinde Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Fenerbahçe'yi hiç devirememişti. Sumudica,4 maçta rakibine karşı 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşarken, takımları da kalesinde 12 gol görmüştü. Sumudica hem rakibini hem de daha önce hoca olarak karşılaştığı Erol Bulut'u ilk kez devirdi.





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