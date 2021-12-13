Gaziantep FK - Fenerbahçe CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe , Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oluyor. Gaziantep FK'yı da yenerek lider Trabzonspor ile aradaki puan farkını indirmek isteyen Fenerbahçe, geride kalan 15 haftalık bölümde 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 27 puan topladı. Gaziantep FK- Fenerbahçe maçı başladı.

Maçtan Önemli dakikalar

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı başladı.

Karşılaşma çok hareketli başladı. Henüz dakikada dolmadan sağ kanattan savunma arkasına sarkan Ferdi ortayı yaptı, ön direkte Serdar Dursun'un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. Fenerbahçe yine etkili geldi. Rossi sağ kanattan topu kale sahasına çevirdi, ön direkte Serdar Dursun topa sağ ayağıyla dokundu fakat top yandan dışarıya gitti.

4.dakikada Gaziantep FK etkili geldi. Doğan sağ kanattan yerden ortaladı, kale sahası içinde Muhammet, topuğuyla şık bir vuruş yaptı, kaleci Berke topu kornere çeldi.

6. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Rossi, topu kale sahasına çıkardı. Savunmadan geri dönen topu Rossi bir kez daha aynı bölgeye gönderdi fakat top yine savunmadan sekti ve kornere çıktı.

Figueiredo hatayı affetmedi!

8. dakikada Fenerbahçe savunmadan çıkarken byük bir hata yaptı ve topu kaybetti. Gaziantep FK'da topu kazanan Figueiredo, Berke'nin ileride olduğunu gördü ve şık bir vuurşla fileleri havalandırdı: 1-0

25. dakikada Rossi sağ kanattan ortayı yaptı, arka direkte Szalai kafayı vurdu, top kaleci Günay'da kaldı.

Mesut eşitliği getirdi

30. dakikada Osayi Samuel, Mesut Özil'e çok iyi bir araası attı, topla buluşan Mesut kaleci Günay'ı mağlup etti ve skor 1-1 oldu.

Gaizantep FK-Fenerbahçe 11'ler

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Caulker, Tosca, İbrahim, Sagal, Recep Niyaz, Doğan, Maxim, Muhammet, Joao

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Osayi, Crespo, Gustavo, Ferdi, Mesut Özil, Rossi, Serdar

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kalyon Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

SARI-LACİVERLİLERDE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısına 4 futbolcusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Enner Valencia, Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra cezası bulunan İrfan Can Kahveci karşılaşmada görev alamayacak. Öte yandan İrfan Can Kahveci, PFKD'dan aldığı 2 maçlık men cezasını Gaziantep FK mücadelesinde tamamlamış olacak.

NOVAK VE ZAJC'IN CEZALARI SONA ERDİ

Fenerbahçe'de Novak ile Zajc'ın kart cezaları sona erdi.

Geçtiğimiz hafta oynanan Rizespor karşılaşmasında kart cezası sebebiyle görev alamayan Novak ile Zajc, teknik direktör Pereira'nın görev vermesi halinde forma giyecekler.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın Gaziantep FK maçına şu 11'le çıkması bekleniyor:

"Berke, Tisserand, Kim Min-jae, Szalai, Novak, Gustavo, Crespo (Sosa), Ferdi Kadıoğlu, Zajc, Mesut Özil, Berisha."



