Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçının öne çıkan rakamları

Süper Lig 20. hafta mücadelesinde, 28 puan -2 averaj ile 9. sırada yer alan Gaziantep FK, 27 puan -1 averaj ile 11. sırada yer alan Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.

Gaziantepspor son maçında Rizespor 'u 1-0 mağlup etti. Erol Bulut'un takımı ileriye dönük hücum hattında etkili göründü ve birkaç gol şansı yarattı. Ancak, arkada çok fazla hata yapmalarına rağmen, büyük ölçüde ev sahibi takımın kale önündeki zayıf performansı sayesinde üç puanla dönmeyi başardıkları için oldukça şanslıydılar. Evlerinde, bu sezon henüz kaybetmediler ve dokuz maçın yedisini kazandılar. Mücadeleden puan yada puanlar alabilirler.

Fatih Karagümrük, Alanyaspor ile son maçta 1-1 berabere tutmayı başardı. Her iki takımın da hızlı hücum futbolu oynadığı heyecan verici bir futbol maçıydı. Volkan Demirel'in yönetiminde Karagümrük çok fazla şans vermesine rağmen iyi sonuçlar aldı. Hedenstad'ın ayrılışı, Volkan hoca için işleri biraz zorlaştırabilir.

Oran Analizi

Gaziantep FK için ilk yarıda rakiplerine 3.35 oran verildiği toplam 5 maçta hiç ilk yarısını kaybetmedi.

Fatih Karagümrük için 1.5 alt oranı 3 olduğunda toplam 4 maçın hepsi 1.5 üst bitti.