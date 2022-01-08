Gaziantep FK, Süper Lig 'in 20. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. İç sahada namağlup olan Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep, 28 puanla 9. sırada yer alıyor. Volkan Demirel'in gelmesiyle çıkışa geçen ve son 3 maçtan 5 puan çıkaran Karagümrük ise 27 puanla 11. basamakta. Ev sahibi serisini, konuk takım ise çıkışını sürdürmek için sahaya çıkacak.

Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK-Fatih Karagümrük maçını Zorbay Küçük yönetecek. Bugün saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Gaziantep FK - Fatih Karagümrük muhtemel 11'ler:

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Tosca, Furkan, Doğan, Maxim, Halil, Figuiredo, Muhammet

Fatih Karagümrük: Viviano, Baniya, Burak, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Jimmy, Adnan, Salibur, Tunay, Pesic