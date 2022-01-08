Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı canlı

Gaziantep FK, Süper Lig 'in 20. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. İç sahada namağlup olan Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK, 28 puanla 9. sırada yer alıyor. Volkan Demirel'in gelmesiyle çıkışa geçen ve son 3 maçtan 5 puan çıkaran Karagümrük ise 27 puanla 11. basamakta. Ev sahibi serisini, konuk takım ise çıkışını sürdürmek için sahaya çıktı

MAÇ BAŞLADI!

GOOOOL | 6. dakikada Gaziantep FK, Furkan Soyalp'in attığı golle 1-0 öne geçti.

GOOOOL | 18. dakikada Gaziantep FK, Muhammet Demir'in attığı golle skoru 2-0'a taşıdı.

GOOOOL | Maçın ilk yarısı Gaziantep FK'nın 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı başladı...

Emre Mor 52. dakikada attığı golle durumu 2-1 yaptı.

Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK-Fatih Karagümrük maçını Zorbay Küçük yönetiyor. Saat 13.30'da başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...

Gaziantep FK - Fatih Karagümrük 11'ler:

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Tosca, Ertuğrul, Mendyl, Merkel, Halil İbrahim, Furkan, Maxim, Muhammet, Figueiredo.

Karagümrük: Viviano, Zukanovic, BUrak, Luckassen, Caner, Adnan, Biglia, Erhun, Tunay, Salibur, Borini.