Gaziantep FK, Fan Token için düğmeye bastı

Gaziantep FK, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Atletico Madrid, Manchester City, Inter Milan, Arsenal gibi Avrupa futbolunun dev markaları dahil olmak üzere 50’den fazla takımın Resmi Fan Token Partneri olan Socios Ailesi’ne katılan 7. Türk Kulübü olacak.

Chiliz $CHZ blok zincirinde basılacak $GFK Fan Tokenlar, kırmızı siyahlı renklere gönül veren taraftarlara interaktif ve eğlenceli oylamalar ile kulüpleri ile her zamankinden yakın olma fırsatı sunacak. $GFK Fan Token sahipleri takımları ile ilgili özel içeriklere erişebilecek, çeşitli oyunlarda, yarışmalarda ve testlerde diğer taraftarlara karşı yarışabilecek. Socios.com uygulamasını indirerek $GFKFan Token alan taraftarlar, takımlarının soyunma odası, yeni sezon forması, takım otobüsü gibi tasarımlarından yeni gelen bir oyuncunun forma numarasına kadar keyifli ve eğlenceli birçok oylamalarda yer alacak. Dijital dünyanın yeni kulüp üyeliği olarak da tanımlanabilecek Fan Tokenlar ile taraftarlar, destekledikleri kulüplerle dünyanın neresinde olursa olsunlar iletişim kurabilirken, kulüplerine her zamankinden daha yakın olma fırsatını yakalayabilmekteler.