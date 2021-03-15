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Gaziantep FK evinde 4 maçtır yenilmiyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sahasında çıktığı son 4 maçta rakiplerine geçit vermedi.

15 Mart 2021, Pazartesi 11:52 Son Güncelleme:
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Gaziantep FK evinde 4 maçtır yenilmiyor

Ligin ikinci yarısında yaşadığı puan kayıplarıyla üst sıralardan uzaklaşan kırmızı-siyahlılar, son dönemde özellikle iç saha maçlarında gösterdiği performansla taraftarını sevindiriyor.

Bu hafta Denizlispor’u sahasında yenen Gaziantep, 46 puana ulaştı. Evinde dış sahaya göre daha etkili performans gösteren Gaziantep, son 4 iç saha maçında da rakiplerine boyun eğmedi.

Sahasında son olarak ligin ikinci yarısının ilk haftasında Galatasaray’a 2-1 kaybeden Gaziantep, daha sonra konuk ettiği Göztepe’yi 2-0 yendi. Ardından Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Gaziantep, sırasıyla Gençlerbirliği’ni 2-1, Denizlispor’u da 2-0 mağlup etti.

Böylelikle evinde çıktığı son 4 lig maçından 10 puan toplayan Gaziantep, ligin geneline bakıldığında da evinde dış saha performansından daha etkili sonuçlar elde etti.

Güneydoğu temsilcisi ligde topladığı 46 puanın 32’sini sahasında elde etti.

AA

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