Gaziantep FK evinde 19 maç sonra yenildi

Sezonun flaş takımlarından biri olan Gaziantep'in başarısında müthiş iç saha performansının payı büyüktü. Güneydoğu temsilcisi, dünkü mücadeleye kadar ligde evinde bu sezon yenilmeyen tek takım konumundaydı. Gaziantep, evindeki son yenilgisini yaklaşık 1 sene önce, 18 Ocak 2020'de 2-0'lık skorla Fenerbahçe'ye karşı almıştı. O tarihten beri sahasında bileği bükülmeyen Kırmızı-Siyahlılar, dün Galatasaray'a 2-1 yenilerek namağlup unvanına veda etti.

İç sahada 22 puan

Galatasaray karşısında Fernando Muslera'yı bir türlü geçemeyen Gaziantep, Onyekuru'yu da durduramayınca bu sezon sahasında ilk kez yenilgiyle tanıştı. Sa Pinto'nun öğrencileri ligde iç sahada 11 karşılaşmada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 22 puan topladı.